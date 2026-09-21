В России создали первый в мире тест на устойчивость бактерий к антибиотикам

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора представили тест-систему AmpliSens mecA CRISPR. Она выявляет ген mecA - он делает бактерии нечувствительными к метициллину и антибиотикам группы бета-лактамов. Об этом сообщили в канале ведомства на платформе Max.

Тест сочетает ПЦР и технологию CRISPR/Cas, для анализа берут спинномозговую жидкость. Его применяют при подозрении на инфекции, вызванные устойчивыми бактериями.

Ранняя диагностика важна: если не распознать устойчивость, лечение может не сработать. Система отличается высокой чувствительностью - на уровне стандартного ПЦР, а в ряде случаев выше. Двойной контроль специфичности снижает риск ошибок и повышает надежность результатов.

Это первое в мире зарегистрированное изделие для лабораторной диагностики антибиотикорезистентности на базе CRISPR/Cas.

Ранее биофармацевтическая компания "ПСК Фарма" получила регистрационное удостоверение на препарат "Бозентан ПСК" - это первый российский дженерик в форме таблеток для лечения легочной артериальной гипертензии.