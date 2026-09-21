На Ямале за выходные резко выросло число природных пожаров: с 28 до 42

На Ямале за выходные резко выросло число природных пожаров, сообщили Накануне.RU в департаменте гражданской защиты ЯНАО.

По состоянию на 21 сентября в округе действует 42 природных пожара в Пуровском, Надымском, Красноселькупском районах. Общая площадь пройденная огнем составляет 6685 гектар, в том числе локализовано семь пожаров на площади 3081 гектар. В тушении природных пожаров участвуют 344 человека. За прошедшие сутки ликвидировано пять пожаров на площади 692 гектара.

Отметим, что по данным за 18 сентября в округе действовало 28 природных пожаров.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 990 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 806429,4 гектара.