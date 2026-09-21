Выборы в Госдуму в Свердловской области: первое место у "ЕР", второе у КПРФ, третье у ЛДПР

В Свердловской области опубликованы предварительные итоги выборов в Госдуму РФ, прошедших в минувшие выходные.

Как сообщается на сайте областной избирательной комиссии, по данным на утро 21 сентября первое место у "Единой России", набравшей 57,88%. Второе заняла партия КПРФ – 13,83%, третье у ЛДПР – 8,87%.

На четвертом месте оказалась партия "Новые люди" с 7,94% голосов. Замыкает топ-5 "Справедливая Россия", у которой 4,95%. Остальные партии не смогли набрать и 5%.

Напомним, что на прошлых выборах в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" в Свердловской области набрала всего 35% голосов.