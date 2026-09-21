АдГ победила на выборах в Померании, правящая ХДС разгромлена

Партия Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которой является канцлер Германии Фридрих Мерц, потерпела разгромное поражение на региональных выборах в Мекленбурге — Передней Померании. Она не преодолела даже пятипроцентный порог. Победу одержала "Альтернатива для Германии" (АдГ), получившая 38% голосов.

Следом идут социал-демократы (СДПГ) с результатом 35,5%. Также в парламент прошли "Зеленые" и "Левые" - примерно по 6%. Комментируя итоги выборов, Мерц не стал скрывать разочарования, назвав показатели ХДС "катастрофой". По его словам, партия оказалась в эпицентре жесткой борьбы между СДПГ и АдГ, что привело к ее вытеснению с политической арены региона.

При этом, несмотря на победу, АдГ вряд ли сможет сформировать правительство, так как остальные партии с большой вероятностью сформируют коалицию в парламенте, а значит, победившая АдГ так и останется оппозиционной.

Также выборы прошли в Берлине. Там победили "Левые", набрав 26%. За ними идут ХДС (19%), АдГ (16%), "Зеленые"(14%) и СДПГ (12%). Это значит, что правящая коалиция в парламенте столице Германии из ХДС и СДПГ утратила большинство.

В Германии все сильнее звучат призывы к отставке Мерца. Сам он заявил, что надеется остаться у власти, хотя его рейтинг всего около 10%. Уровень недовольства немцев работой Мерца достиг рекордной отметки - 88%.