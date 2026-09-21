ТМК организовала промышленные экскурсии для участников Международного фестиваля молодёжи

Филиалы Трубной металлургической компании (ТМК) — Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Северский трубный (СТЗ) заводы — приняли участие в Международном фестивале молодёжи (МФМ). В рамках программы для детей экскурсии на предприятия посетили международные делегации. В состав групп вошли дети из различных регионов России, а также Армении, Венесуэлы, Германии, Египта, Малайзии, Узбекистана и других стран, сообщила пресс-служба ТМК.

На ПНТЗ гости ознакомились с работой Музейно-выставочного центра (МВЦ), где в пяти тематических залах представлена история города и завода. Программа визита также включала экскурсию по действующему производству в цехе, где изготавливаются трубы для нефтяной промышленности. Делегациям продемонстрировали основные этапы финишной обработки нефтегазовых труб.

В Полевском участники фестиваля посетили музейный комплекс "Северская домна", расположенный на территории СТЗ. Для школьников была организована экскурсия по историческому зданию доменного цеха с оригинальным оборудованием середины XIX века, а также современной экспозиции под открытым небом, посвящённой развитию металлургических технологий. Особое внимание уделили истории предприятия и этапам развития металлургического производства на Урале.

Международный фестиваль молодёжи прошел в Екатеринбурге под девизом "Следуй за мечтой". В нём приняли участие 10 тысяч человек из 191 страны мира.