Туск назвал "печальные" цифры ежемесячных безвозвратных потерь ВСУ

Польские власти обеспокоены огромными потерями ВСУ. Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, ежемесячно украинская армия теряет около 27 тысяч боевиков убитыми и ранеными. Это безвозвратные потери.

По мнению политика, такая угрожающая тенденция связана с использованием российской армией реактивных дронов нового поколения, которые сложнее перехватить из-за их скорости. Туск назвал эти показатели потерь "печальным рекордом" и предупредил о возможных катастрофических последствиях для Украины в зимний период.

Как пишет телеграм-канал "Резидент", источники в офисе Зеленского подтверждают данные Туска, из-за чего ТЦК поставлена задача мобилизовывать 40-50 тысяч человек в месяц. При этом Зеленский был разочарован озвученными данными, так как сообщал их в личных переговорах с Туском и не ожидал, что тот из озвучит. Сейчас он также не комментирует их, чтобы не привлевать внимания.

В декабре 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что потери ВСУ перевалили за миллион человек. Цифра не выглядит преувеличенной, так как чуть раньше депутат Рады Вадим Ивченко признал, что только убитыми ВСУ потеряли более 500 тысяч человек. Ранее российские и украинские хакеры, которым удалось взломать базу генштаба ВСУ через компьютер руководителя департамента логистики, выяснили, что в ВСУ погибли и пропали без вести 1,7 млн человек.