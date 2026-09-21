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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Axios: Трамп требовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ в России

Американский лидер Дональд Трамп требовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

По версии Axios, удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо. Слово "дизель" неоднократно произносили во время телефонного разговора. Белый дом пока не ответил на просьбу ТАСС представить информацию об этом разговоре.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский должен прекратить выводить из строя производство дизельного топлива в России. По словам американского президента, проблемы на рынке дизельного топлива связаны с происходящим между Россией и Украиной, а не с ситуацией на Ближнем Востоке. В начале сентября в США также заявили, что атаки Киева на объекты российской энергоинфраструктуры провоцируют рост мировых цен на топливо.

Нефтяные компании США сообщили о начале глобального топливного кризиса, о котором они предупреждали несколько месяцев, пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что коммерческие запасы топлива в мире сокращаются более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических запасов нефти ограничены.

Цены на дизельное топливо в США достигли рекордных $6,23 за галлон, бензин подорожал до $4,32. Американская нефть за последние три недели выросла в цене на 19%, приблизившись к $101 за баррель. Как отмечает WSJ, ситуацию осложняют продолжающийся конфликт с Ираном, атаки на нефтяные суда и инфраструктуру, а также рост закупок нефти Китаем после использования собственных запасов. При этом поставки дизеля остаются ограниченными из-за остановок НПЗ на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине.

Ситуацию усугубила атака на нефтепровод в Саудовской Аравии, построенный в обход Ормузского пролива. По оценкам аналитиков, она вывела из мирового рынка не менее 2,5 млн барр. нефти в сутки.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НПЗ, топливо, дизель


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