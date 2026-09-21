"Единая Россия" может заметно улучшить результат в сравнении с выборами 2021 года

Партия власти набирает на прошедших выборах в Госдуму 57,53% голосов после обработки более 70% протоколов (на выборах 2021 года "Единая Россия" получила 49,82% голосов).



Далее идут:

КПРФ — 14% (18,93% было по итогам прошлых выборов в 2021 году);

ЛДПР — 8,73% (7,55% в 2021 году);

"Новые люди" — 7,97% (5,32%);

"Справедливая Россия" — 5,03% (7,46% в 2021 году).

Для формирования фракции в Госдуме необходимо преодолеть 5%-ный порог.



Добавим, что по итогам голосования только половина из 450 депутатов избирается по партийным спискам (225 человек), а еще половина — по одномандатным округам (также 225 человек).