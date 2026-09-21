Международный наблюдатель из Бразилии: в Костроме я увидел полную противоположность тому, что о русских выборах говорят на Западе

Фабиано Мельничук - профессор политологии Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул. По личной инициативе он прибыл в Костромскую область, чтобы на месте изучить избирательные процессы в глубинке страны, а затем рассказать зарубежной общественности о настоящей России и о том, как построен избирательный процесс в государстве.

В ходе визита наблюдатель стал участником рабочей встречи в Общественной палате Костромской области, где развернут центр общественного наблюдения за выборами. Здесь в режиме реального времени ведется мониторинг ситуации на избирательных участках всего региона. Также бразильский профессор посетил областной избирком, где изучил организацию выборного процесса, порядок работы территориальных и участковых избирательных комиссий. Кроме того, Фабиано Мельничук объехал нескольких избирательных участков, где лично наблюдал за ходом голосования.

«Я провел весь день, посещая разные участковые избирательные участки, задавая вопросы и разговаривая с людьми, которые участвуют в этом процессе. Что меня больше всего поразило в этих выборах, это то, как все вовлечены и хотят слушать мнение общественности. Это очень серьезный процесс. И это, конечно, является полной противоположностью тому, что о русских выборах говорит Запад. Когда я вернусь домой в Бразилию, я могу поделиться своим мнением о том, что происходит здесь, я смогу сообщить эти детали как властям, так и исследователям в области политики», - рассказал Фабиано Мельничук.

Международный наблюдатель отметил, что избирательная система России, по его мнению, направлена на совершенствование процесса голосования и комфорт избирателей.

«Сравниваю избирательную систему в Бразилии и в других странах, которые принадлежат к либерально-демократическому кругу. В Бразилии на голосование дается всего один день, и наблюдается большая очередь и множество неудобств для избирателя. Здесь же, в России, с 2020 года выборы проходят три дня, никаких очередей, все очень удобно. К тому же у вас есть возможность организовать выездное голосование на дому, а также проголосовать дистанционно. Так что вы предлагаете условия для того, чтобы люди голосовали, и поэтому у вас такая высокая явка», – подчеркнул наблюдатель.

Зарубежный гость поблагодарил за теплый прием и оказанную помощь.

«Я хочу поблагодарить вас и поздравить со всей работой, которая была проделана. Кострома очень красивое место с замечательными людьми, где меня замечательно встретили и проявили знаменитое русское гостеприимство. Я очень доволен своим визитом. Россия прекрасна, Кострома в моем сердце», – прокомментировал свой визит Фабиано Мельничук.

Фабиано Мельничук – известный бразильский политолог, специалист в области международных отношений, член исследовательской группы NEBRICS, регулярно выступающий с аналитическими публикациями на площадках Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор неоднократно посещал Россию с лекциями и научными мероприятиями, уделяя особое внимание вопросам сотрудничества в формате БРИКС.