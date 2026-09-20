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Общество Астраханская область
Фото:duma-astrakhan.ru

Игорь Седов и депутаты Городской Думы Астрахани организовали для земляков праздник в парке

Праздничные мероприятия, посвящённые 468-летию Астрахани, прошли накануне в парке имени В.И. Ленина в Трусовском районе. Организатором выступила Городская Дума во главе с её председателем Игорем Седовым.

Парк имени В.И. Ленина собрал тысячи астраханцев, которые смогли посетить разнообразные тематические площадки и мастер-классы, посвящённые спорту, актёрскому мастерству, патриотическому воспитанию, акробатике и декоративно-прикладному творчеству.

(2026)|Фото:duma-astrakhan.ru

Для маленьких астраханцев на территории парка работали аниматоры, были установлены батуты и карусели. Кроме того, ребят традиционно угощали бесплатным мороженым.

Весь вечер гостей развлекали артисты дома творчества «Успех», а астраханцы «серебряного возраста» принимали участие в совместном пении под баян коллективов русской народной и татарской песни, пили чай с баранками из самовара и разговорами о житейских делах.

(2026)|Фото:duma-astrakhan.ru

Председатель Городской Думы Игорь Седов и руководитель комитета по бюджету, финансам и налогам Александр Тихонов поздравили всех с Днём города. Игорь Юрьевич вручил благодарственные письма тем юным астраханцам, которые активно участвуют в общественной и культурной жизни города.\

(2026)|Фото:duma-astrakhan.ru

Ярким финалом праздника стал красочный фейерверк, который произвёл впечатление на всех зрителей. Трусовчане высоко оценили мероприятие и выразили благодарность организаторам за замечательный подарок ко Дню города.

Теги: игорь сдеов, депутаты городская дума астрахани, праздник


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