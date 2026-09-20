Игорь Седов принял участие в церемонии вручения государственных наград участнику и семьям погибших бойцов СВО

Накануне в школе № 32 города Астрахани состоялось важное событие — церемония вручения государственных наград военнослужащему и семьям погибших бойцов специальной военной операции.

Награды участнику и родным защитников вручали военный комиссар города Астрахани капитан второго ранга Эльдар Аскеров и председатель Городской Думы Игорь Седов.

Торжественная церемония началась после исполнения гимнов Российской Федерации и Астраханской области.

Высокие государственные награды подчеркнули героизм и самоотверженность тех, кто защищает свою Родину и её народ, порой даже ценой своей жизни.

В завершение участники почтили минутой молчания память земляков, отдавших жизнь при исполнении воинского долга.