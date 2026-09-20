Патриарх освятил храм Святого Благоверного Князя Александра Невского в Астрахани

В мероприятии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по инициативе и всесторонней поддержке которого возводится святыня. Новый храм высотой более 30 метров вмещает около 300 прихожан.

Начало строительства храма было приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения Святого Благоверного Князя Александра Невского, являющегося небесным покровителем Сухопутных войск и морской пехоты ВМФ, а также дипломатической службы России.

За основу архитектурного образа храма приняты традиционные образцы древнерусских храмов Владимиро-Суздальской Руси 16 века, с их стройностью, величественностью и четко выверенными пропорциями.

При храме будут открыты Центр по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, а также крестильная, звонница и воскресная школа.