Игорь Бабушкин провел личный прием граждан

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ. Глава региона рассмотрел вопросы ремонта социально важных объектов.

Жительницы села Икряного Наталья Разумова и Марина Соловьева попросили содействия в завершении капитального ремонта поликлиники Икрянинской районной больницы. Как сообщил региональный министр здравоохранения Александр Буркин, медицинское учреждение обслуживает почти 13 тысяч человек. Работы проводятся в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

На объекте заменят инженерные коммуникации, окна и двери, отремонтируют фасад, входную группу и внутренние помещения. Завершить капитальный ремонт планируется до 1 декабря 2027 года. На время проведения работ пациентов будут принимать в терапевтическом корпусе больницы.

Капремонт проведут и в Золотухинской средней школе в Ахтубинском районе, где обучаются 120 детей. Эту просьбу губернатору Игорю Бабушкину озвучила Любовь Мискова от имени жителей села. В 2027 году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в здании обновят фасад, цоколь, кровельный водосток, полы, стены и потолки, а также заменят системы электро- и водоснабжения, отопления и водоотведения.

«После ремонта школу оснастят современными средствами обучения и воспитания. Завершить все мероприятия планируется до 25 августа 2027 года», — разъяснила министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак.

По итогам личного приёма Игорь Бабушкин дал соответствующие распоряжения руководителям областных министерств. Исполнение поручений губернатора и соблюдение установленных сроков будут находиться на контроле регионального правительства.