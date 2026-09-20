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Армия и ВПК
Фото: Накануне.RU

МО: ВСУ попытались сорвать выборы в России, атаковав 1951 БПЛА и восемью крылатыми ракетами

Минобороны России высказалось об атаке ВСУ на Россию беспилотниками и крылатыми ракетами "Фламинго". Этот процесс назван попыткой срыва волеизъявления россиян на выборах в Госдуму.

Благодаря грамотным действиям расчетов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации за сутки над российскими регионами был сбит 1 тыс. 951 ударный беспилотный летательный аппарат и восемь крылатых ракет большой дальности. Ещё одна запущенная противником крылатая ракета отклонилась и упала в безлюдной местности.

При этом все запущенные киевским режимом ракеты "Фламинго" уничтожены российскими средствами ПВО на подлёте к гражданским объектам московского региона. Попытка массированной атаки на Москву провалилась. Своих целей противник не достиг. В ответ на атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России армия продолжит и усилит удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве.

Теги: Украина, Россия, киевский режим


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