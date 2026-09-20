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Происшествия Московская область
Фото: Накануне.RU

В Подмосковье из-за атаки БПЛА осиротели двое детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о смерти родителей двоих детей из-за атаки беспилотников.

Во время атаки БПЛА в Софьино в Раменском округе пострадала 15-летняя девочка. Сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Рошаля, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Она и её 19-летний брат остались без родителей: мама погибла во время атаки, отец скончался в больнице. Мальчик также пострадал и сейчас находится в Раменской больнице в состоянии средней степени тяжести.

"Сейчас решаем вопрос с опекой и ищем родственников семьи. Мы их не оставим – обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Теги: Семья, Московская область, сироты


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