На севере ЯНАО открыты три аэропорта
На севере Ямало-Ненецкого автономного округа закрыты три аэропорта.
Речь идёт об аэропортах Сабетты, Бованенково, Утреннем. Таковы данные Росавиации.
Закрыты они были чуть больше часа.
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На севере Ямало-Ненецкого автономного округа закрыты три аэропорта.
Речь идёт об аэропортах Сабетты, Бованенково, Утреннем. Таковы данные Росавиации.
Закрыты они были чуть больше часа.
Теги: Аэропорт, Сабетта, Бованенково
Предыдущие новости на эту тему:Ранее 20.09.2026 13:45 Мск На севере ЯНАО закрыли три аэропорта
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