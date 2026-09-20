В России прорабатывают механизм работы отечественного стейблкоина

В России прорабатывают механизм работы отечественного стейблкоина.

Этим займутся Минфин и ЦБ, заявил в интервью ТАСС замминистра финансов Иван Чебесков.

Стейблкоин (от английского stablecoin – стабильная монета) – особый вид криптовалюты, чья стоимость искусственно поддерживается на стабильном уровне. В отличие от биткоина или эфира, цена которых сильно колеблется, стейблкоины привязаны к более устойчивому активу: фиатной валюте (чаще всего доллару США), золоту, другим криптовалютам или даже корзине активов.