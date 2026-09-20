"Иерусалим" и Рай проголосовали на выборах в Госдуму РФ

Территории с такими нетривиальными названиями расположены в Костромской области. Рай и Ерусалим расположены в Вохомском районе региона. Местные жители через поколения передают легенды о происхождении красивых библейских названий своих деревень. По преданию, жители Рая оказали райский прием путнику. А один из крестьян в Ерусалиме совершил паломничество в святой город.

От населенных пунктов до райцентра около 15 километров. В обеих деревнях население немногочисленное - все вместе менее восьми десятков. Жители пригласили сотрудников избиркома из соседней деревни Лапшино.

«Да, работа у нас такая, что мы можем и до Рая, и до Ерусалима добраться. И всё это для того, чтобы избиратель, который по каким-то своим причинам не смог прийти на избирательный участок, смог отдать свой голос на дому», - рассказали члены избиркома.

Для жителей деревень с библейскими называниями время течет размеренно, заезжие гости редки, поэтому выборы - настоящее событие. Голосовать должен каждый, и тогда жить всем будет хорошо, считают они.

«Живу в Раю, голосую в Раю. Уезжать отсюда никуда не собираюсь. Мне здесь нравится. Нравится природа здешняя, воздух чистый, птицы поют. Работы по дому всегда много - а как иначе. Выращиваем, заготавливаем. Сама всегда участвую в выборах и всем советую. И всем вам будет тогда и Рай, и Иерусалим», - рассказала житель деревни Рай Екатерина Аркадьевна.