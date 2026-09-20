На севере ЯНАО закрыли три аэропорта
На севере Ямало-Ненецкого автономного округа закрыты три аэропорта.
Речь идёт об аэропортах Сабетты, Бованенково, Утреннем. Таковы данные Росавиации.
Иных деталей не приведено.
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На севере Ямало-Ненецкого автономного округа закрыты три аэропорта.
Речь идёт об аэропортах Сабетты, Бованенково, Утреннем. Таковы данные Росавиации.
Иных деталей не приведено.
Теги: Аэропорт, Сабетта, Бованенково
Развитие сюжета:Ранее 20.09.2026 19:10 Мск На севере ЯНАО открыты три аэропорта
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