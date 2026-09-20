В Анапе локализован пожар в торговых павильонах

В Краснодарском крае локализован крупный пожар, начавшийся после аварии.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в торговых павильонах Анапы на площади 1,5 тыс. "квадратов". Погибших и пострадавших нет, сообщает кубанское управление МЧС.

Напомним, из-за аварии, случившейся в селе Витязево по улице Верхняя дорога, пострадала газовая труба, началось возгорание. Прибывшие на место пожарные начали ушить огонь в торговых павильонах и двухэтажном здании.