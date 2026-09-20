Над Россией сбиты 1 110 дронов

В Минобороны России привели данные об отражении ночной атаки ВСУ. Речь идёт о сбитых БПЛА.

Уничтожены 1 тыс. 110 беспилотников самолётного типа. Они сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении самой крупной атаки беспилотников на столицу.