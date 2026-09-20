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Происшествия Архангельская область
Фото: Накануне.RU

В Архангельской области выросло количество жертв аварии с микроавтобусом и лесовозом

В Архангельской области выросло количество жертв аварии с лесовозом и микроавтобусом.

В больнице умерла 22-летняя студентка Виктория Дунаева. После аварии она неделю находилась на интенсивном лечении в отделении нейрореанимации Архангельской областной клинической больницы. Она получила тяжёлую сочетанную травму с крайне тяжёлой черепно-мозговой травмой. Пострадавшая поступила в отделение в состоянии глубокой комы.

"В течение недели врачи боролись за жизнь девушки: она получала интенсивную терапию, включая искусственную вентиляцию лёгких, поддержку работы сердечно-сосудистой системы и остальных органов и систем. Несмотря на все усилия реаниматологов, спасти пациентку не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Виктории. Светлая ей память", - сказал министр здравоохранения Поморья Дмитрий Богданов.

В отделение нейрореанимации той же больницы после аварии поступила ещё одна пострадавшая. На этой неделе она была транспортирована в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве. Сегодня пациентка находится в сознании и контактирует с медработниками, её лечение продолжается, сообщает минздрав Архангельской области, информацию которого привели в региональном правительстве.

Авария произошла 11 сентября на 1180-м километре трассы М-8 "Холмогор". Пассажирский микроавтобус ГАЗель Next, ехавший по маршруту Северодвинск – Березник, выполняя обгон, столкнулся со следовавшим во встречном направлении лесовозом Renault. На месте погибли 13 человек – водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Ещё восемь пассажиров были госпитализированы. СК возбудил по факту аварии два уголовных дела.

Теги: Авария, микроавтобус, лесовоз


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