"Водоканал" заявил о возвращении холодной воды в дома екатеринбуржцев

Екатеринбургский МУП "Водоканал" заявил, что устранил аварию, из-за которой город в очередной раз остался без воды.

Накануне, 1 сентября, в связи с технологическим повреждением "Водоканал" отключил подачу холодной воды в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Сортировка, частично в Пионерском и на ВИЗе. По данным мэрии, специалисты предприятия приступили к восстановительным работам и планировали завершить их сегодня к полуночи.

В пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс" сообщали, что "Водоканал" снизил поставку холодной воды на Академическую и Ново-Свердловскую ТЭЦ и полностью прекратил на Свердловскую ТЭЦ. Из-за этого пришлось ограничить подачу горячей воды жителям микрорайонов Вторчермет, Эльмаш, Вокзальный, Заречный, ВИЗ, Юго-Западный, Широкая речка, Центр и города Верхняя Пышма.

Как сообщили Накануне.RU в ЕМУП "Водоканал", сегодня, 2 сентября, холодное водоснабжение было возобновлено и сейчас ресурс подается в город в штатном режиме.

"В течение сегодняшнего дня в некоторых микрорайонах возможно понижение давления в системе ХВС. Данное обстоятельство обусловлено поэтапным заполнением сетей и постепенной стабилизацией гидравлического режима городской магистрали", - заявили в "Водоканале", поблагодарив екатеринбуржцев "за понимание и терпение".

В Свердловском филиале "Т Плюс" сообщили, что планируют полностью восстановить горячее водоснабжение до 12:00 3 сентября.

В августе уральская столица две недели оставалась без горячей воды. Сообщалось, что причиной кризиса стало состояние холодной воды. По данным администрации города, аномальные осадки привели к смыву с водосборной территории загрязняющих веществ и подъему донных отложений. В результате на Западной фильтровальной станции вышли из строя сразу восемь фильтров.