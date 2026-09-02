06 Сентября 2026
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Здравоохранение Кировская область
Фото: kirovreg.ru

В Кировской области запускают программу вакцинации девочек против ВПЧ

В 2026 году в Кировской области впервые запускают вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). Пока эта вакцинация не входит в Национальный календарь прививок, но в ряде регионов уже действуют собственные программы профилактики ВПЧ.

Кировская область планирует в октябре 2026 года провести закупку четырехвалентной отечественной вакцины против ВПЧ, которая обеспечивает защиту от четырех типов ВПЧ — 6, 11, 16 и 18.

"Для Кировской области это важный шаг в профилактике онкологических заболеваний и заботе о здоровье будущих поколений. По решению губернатора Александра Соколова вакцинация против ВПЧ начнется уже сейчас. Для семей она будет полностью бесплатной — все расходы возьмет на себя региональный бюджет. В этом году программа охватит более двух тысяч девочек в возрасте 12 лет, и в дальнейшем мы планируем ее продолжать", — отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

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Ранее в 2025 году компания «Нанолек» получила регистрационное удостоверение на первую российскую вакцину против вируса папилломы человека, было запущено производство по полному циклу.

Как утверждают медицинские специалисты, вакцинация формирует стойкий иммунитет против самых агрессивных штаммов вируса. При этом эффективность обеспечивается при проведении вакцинации до начала половой жизни. В 12 лет вакцинация проводится по двухдозовой схеме с интервалом в шесть месяцев.

"Решение запустить областную программу вакцинации против ВПЧ — важный шаг в охране здоровья и поддержке демографии. Вирус папилломы человека — доказанный фактор риска развития онкозаболевания, занимающего второе место по распространённости среди женщин среднего возраста, — отмечает главный врач Больницы скорой медицинской помощи, кандидат медицинских наук Согомон Аракелян. — Важно, что программа реализуется за счёт областного бюджета. Надеюсь, проект получит продолжение и расширение."

Теги: вакцинация, впч, девочки, демография


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