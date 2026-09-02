В Прикамье в посёлке Новые Ляды произошёл пожар на производственном объекте

В Прикамье в посёлке Новые Ляды произошёл пожар на производственном объекте. Возгорание случилось в здании цеха, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Прибывшие на место огнеборцы установили, что площадь горения значительная. В 7.56 пожар был локализован на площади 2100 квадратных метров. В 10.47 открытое горение полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении участвовали более 80 человек и 28 единиц техники. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России.