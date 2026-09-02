Economist: Россия обошла санкции и массово производит реактивные БПЛА

Москва нашла способ обойти санкции и закупить оборудование для 3D-печати, аналогичное западным аналогам от Rolls-Royce. Как пишет The Economist, это позволило вдвое снизить стоимость производства реактивных беспилотников, доведя ее до 50-70 тыс. долларов.

Для украинской ПВО это стало серьезным вызовом: эффективность перехвата таких аппаратов не превышает 30%. Новые дроны успешно поражают объекты, которые ранее были неуязвимы для баллистических ракет. Наиболее критическая ситуация складывается в крупных городах — Киеве, Одессе и Кривом Роге. В Киеве многие подстанции не имеют дублирующих систем питания, что ставит под угрозу работу критической инфраструктуры.

Гендиректор энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко подчеркивает, что рост производства Россией баллистических ракет до 100 в месяц в сочетании с острой нехваткой западных перехватчиков создает критическую угрозу для крупных ТЭЦ, которые практически невозможно защитить от массированных ударов.

Ранее издание писало, что удары ВС РФ наносят киевскому режиму колоссальный ущерб, который измеряется сотнями миллионов долларов. И в Киеве готовятся к ухудшению ситуации. Притом что логистика через Одесскую область и так сильно сокращена.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВС РФ дано поручение наносить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины.