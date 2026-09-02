Российским туристам стала доступная оплата по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

С 2 сентября путешественники из России могут расплачиваться по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах — эти страны добавились к перечню государств, где такой способ оплаты поддерживают банковские мобильные приложения. Об этом на Восточном экономическом форуме 2026 года рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В Индонезии оплата работает через национальный платёжный стандарт QRIS, который принимают более 40 млн торговых точек по всей стране. На Филиппинах сервис доступен через локальные платёжные системы, охватывающие сеть магазинов, ресторанов и других точек обслуживания. Платёж проходит через мобильное приложение банка: сумма списывается в рублях и автоматически конвертируется в местную валюту.

Аналогичный сервис банк ранее запустил в ряде других стран — в частности, во Вьетнаме, Китае и Таиланде, а также в нескольких государствах Латинской Америки и Азии.

С января клиенты банка совершили более 1 млн оплат по QR-коду за рубежом на сумму более 3,5 млрд рублей — рост в десятки раз по сравнению с прошлым годом. Средний размер операции превысил 3000 рублей.

«Мы продолжим добавлять новые страны, чтобы путешественники могли использовать привычные способы оплаты за границей», — отметил Горшков