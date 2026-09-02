В 2026 году клиенты российских банков активнее переводят деньги за границу

С начала 2026 года клиенты российских банков стали активнее переводить деньги за границу. Например, розничные клиенты ВТБ совершили более 18 млн трансграничных переводов — в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а их общий объем вырос в два раза, до 233 млрд рублей. Об этом в рамках ВЭФ 2026 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Похожую динамику фиксируют и другие участники рынка.

Россиянам сегодня доступны переводы более чем в 150 стран мира — по номеру карты, телефона, счета, а также с выдачей наличными. В пятерку лидеров по объему переводов помимо Китая входят Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. По количеству операций лидируют Узбекистан, Таджикистан, Китай, Вьетнам и Кыргызстан.

Основные цели международных транзакций — покупка товаров и услуг, оплата зарубежных сервисов, переводы родным и близким, а также пополнение счетов для путешествий. Средний размер перевода составляет 13 тысяч рублей.

Китай второй год подряд остается безусловным лидером по объему переводов: его доля превышает 56% всех трансграничных операций клиентов ВТБ и Почта-банка. При этом структура переводов в Китай сильно дифференцирована: 96% объема обеспечивают переводы по номеру счета в юанях, а самым массовым по числу операций (87%) остается перевод по номеру телефона.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на переводы в Китай со стороны частных клиентов. Развитие инфраструктуры расчетов с КНР — один из наших приоритетов. Мы постоянно расширяем доступные способы переводов: от классических переводов по номеру счета до оплаты по QR-коду, которая становится все более востребованной среди российских туристов», — отметил Георгий Горшков.