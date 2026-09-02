Жительница Первоуральска отдала около 2 млн рублей мошенникам, обещавшим "доход на инвестициях"

30-летняя жительница Первоуральска лишилась около 2 млн рублей, решив заработать "гарантированный доход на инвестициях".

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, еще в июне в одном из мессенджеров свердловчанка познакомилась с неким "Алексеем", который рассказал о возможности дополнительного дохода. Новый знакомый отправил ей ссылку на брокерскую площадку, где она создала личный кабинет. Затем будущая жертва аферистов скачала приложение для обмена валюты и сделала первый перевод на сумму 10 тысяч рублей.

С июня и до конца августа под чутким руководством мошенников женщина перевела еще около 2 млн рублей, надеясь получить "инвестиции". Однако при попытке вывода денег неизвестные стали требовать с нее внесение дополнительных средств под разными предлогами (страхование, оплата налогов). Лишь тогда она поняла, что общается с аферистами, и обратилась в полицию.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В ОМВД России "Первоуральский" отмечают: схемы с "гарантированным доходом на инвестициях" – один из самых распространенных способов обмана.

Напомним, недавно уральский пенсионер отдал более миллиона рублей мошенникам, заявившим об отключении горячей воды.