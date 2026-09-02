Никитин: Минтранс учитывает угрозы Зеленского "закрыть" небо над Россией

Россия не допустит значительных перебоев в работе гражданской авиации на фоне угроз со стороны Украины, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

"Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов", - сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Министр подчеркнул, что ведомство работает в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией. "На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", - цитирует Никитина РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя угрозы Владимира Зеленского "закрыть" с помощью беспилотников воздушное пространство России, заявил, что Москва найдет чем ответить.

"Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм... Они [власти Украины] просят у нас возобновления переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоры не ведут. Это первое. А второе: если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается", - заявил президент на пресс-конференции после саммита ШОС.

Между тем, турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов, связанных с аэропортом Внуково, 2 сентября. По шесть рейсов пришлось на вылет и прилет. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. На другие дни отмен пока не зафиксировано.