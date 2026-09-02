Pegasus отменила 12 рейсов во Внуково и из Внуково

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов, связанных с аэропортом Внуково, 2 сентября. По шесть рейсов пришлось на вылет и прилет. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты на другие даты после 2 сентября или получить деньги обратно. На остальные дни отмен пока не зафиксировано.

Во Внуково отметили, что не знают, предупредила ли Pegasus пассажиров лично. Раньше в аэропорту уже замечали: некоторые турецкие перевозчики при введении ограничений разворачивали самолеты обратно, а другие продолжали летать без проблем.