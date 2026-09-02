Патриарх Кирилл посетил в больнице раненного при обстреле митрополита Горловского Митрофана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в московской больнице святителя Алексия митрополита Горловского и Славянского Митрофана, раненного при атаке БПЛА на Богоявленский собор в Горловке 23 августа.

Патриарх поддержал владыку, назвав случившеся исповедничеством. "Ты стоишь на правильной позиции, на правильной стороне истории, против которой восстают все эти бесы, которые хотят Русь Святую по частям разнести и веру православную ослабить", - сказал он.

Предстоятель РПЦ отметил, что Бог сохранил митрополита от смерти, и пожелал ему скорейшего выздоровления для продолжения служения.

Митрополит Митрофан рассказал подробности атаки ВСУ. Во время визита волонтеров на территорию собора дрон целенаправленно атаковал людей. Владыка успел скомандовать присутствующим разбежаться, что помогло избежать жертв, но сам получил ранения при взрыве. Он поблагодарил патриарха за внимание и поддержку. Патриарх ранее назвал атаку "преступным нападением", свидетельствующим о вопиющем цинизме киевского руководства.