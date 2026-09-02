В Нижневартовске задержали мужчину, оголившегося в подъезде на глазах у детей, сообщает Neft.



В Нижневартовске полицейские задержали мужчину, мастурбировавшего в подъезде многоквартирного дома на улице 60 лет Октября. Находившийся на лестничной площадке злоумышленник напугал детей, которые боялись пройти мимо него.



В полиции Югры личность мужчины была оперативно установлена. В его отношении возбуждено уголовное дело, а все материалы переданы в следственные органы СКР.