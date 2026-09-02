Глава фонда "Дом с маяком" находится на допросе в СК

Основательница детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава находится на допросе в Следственном комитете по делу о распространении фейков о российской армии.

"Официально она не задержана. Обвинение ей не предъявлено", - сообщил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

Ранее стало известно, что у главы хосписа утром прошел обыск.

В феврале Мониава была оштрафована на 45 тысяч рублей за посты в Telegram-канале, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Она была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).