В Россию придут новые штаммы гриппа, от которых у населения нет иммунитета

В южном полушарии этим летом бушевал грипп. На американских континентах распространился A(H3N2), сообщает ТАСС. В Азии поднялся штамм A(H1N1) - такой же, как в пандемию 2009 года.

По словам главы ведомства Анны Поповой, эти два варианта, скорее всего, доберутся и до России. Причем оба сменились - иммунитета от них у россиян практически нет.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал резкий скачок гемофильной инфекции -число случаев превысило норму в 19,3 раза. Также выросла заболеваемость краснухой, корью, гриппом, менингококком, листериозом, пневмонией, норовирусом, энтеровирусом и лихорадкой Ку.