Российские лыжники допущены до соревнований в нейтральном статусе

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) определила условия, благодаря которым спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на соревнованиях под эгидой FIS в сезоне 2026/2027.

"Руководствуясь недавними решениями Международного олимпийского комитета (МОК) по данному вопросу, совет FIS рассмотрел ситуацию и постановил, что спортсмены и вспомогательный персонал из этих двух стран могут быть допущены к соревнованиям FIS при условии подписания ими декларации о нейтралитете, основанной на принципах, установленных федерацией", — говорится в сообщении на официальном сайте FIS.

Отмечается, что участие лыжников допускается только в личных дисциплинах и при условии отсутствия какой-либо национальной символики — такой как флаги, гимны или форма с национальной атрибутикой. Помимо этого, спортсмены, естественно, обязаны соблюдать все действующие антидопинговые требования.

Напомним, что в прошлом сезоне (2025/2026) несколько лыжников из России уже смогли выступать на этапах Кубка мира в нейтральном статусе, получив индивидуальное разрешение. Это были Дарья Непряева и Савелий Коростелёв, которые позже выступили и на Олимпийских играх.