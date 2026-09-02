Путин заявил об освобождении Святогорска

Российская армия развивает успех в ДНР. Как заявил президент РФ Владимир Путин, накануне был освобожден Святогорск. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Президент акцентировал внимание на тактике "Южной" группировки: бойцы ВС РФ успешно преодолевают эшелонированную оборону ВСУ, сохраняя при этом высокий уровень бдительности из-за угрозы со стороны дронов. Сейчас российские части находятся почти что в непосредственной близости от Славянска, Краматорска и Дружковки. А под Дружковкой реализуется маневр по обходу города с юга и востока.

Одновременно с этим группировка "Центр" ведет активные наступательные действия, штурмуя Доброполье. Этот город является ключевым логистическим узлом с мощной системой укреплений. Путин отметил, что, несмотря на мощь укреплений, российские подразделения демонстрируют уверенное продвижение, однако воздержался от детальных прогнозов, чтобы не сглазить.

Святогорск был освобожден российской армией в июне 2022 года, но осенью того же года оставлен. Ранее долина Северского Донца, на берегу которого расположен Святогорск, была одним из популярных мест отдыха в Донбассе, где лесов больше практически нет. В конце 2025 года Правительство создало на этой территории национальный парк "Святые горы". К границам парка примыкает Свято-Успенская Святогорская лавра – одна из пяти лавр РПЦ.