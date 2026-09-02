В Нижнетавдинском округе открыли школу после капитального ремонта

В Нижнетавдинском округе открыли школу после капитального ремонта, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



В образовательном учреждении села Бухтал заменили кровлю, окна, коммуникации, укрепили и утеплили фасад, а также провели внутреннюю отделку. Открытие состоялось в День знаний, 1 сентября. В торжественном мероприятии приняли участие депутат Тюменской областной думы Александр Анохин и глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.

"Это здание имеет свою историю. Его капитальный ремонт стал возможным благодаря поддержке губернатора Александра Моора. Весь сложный процесс лично курировал депутат Александр Анохин", - отметил Сергей Борисевич.

В Нижнетавдинском округе 1 сентября первый звонок прозвучал для 231 первоклассника. 105 учащихся пошли в 11-е классы.

Всего в Тюменской области в День знаний за парты сели свыше 256 тысяч школьников. Впервые свои двери для учеников распахнули новые школы в Тюмени: в микрорайонах Березняковском и Ямальском-1, по улице Красных Зорь и в Тюменском округе в посёлке Винзили. При их строительстве учтены самые передовые стандарты. Современные, светлые, комфортные образовательные центры, где есть всё, чтобы отлично учиться и гармонично развиваться.