Светлана Иванова на площадке форума "Утро" поможет молодым талантам позаботиться о здоровье уральцев

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова станет одним из центральных спикеров форума «УТРО».

Напомним, прошлым летом молодежь со всей страны, включая новые территории, гостеприимно принимала Тюмень. И одной из площадок форума была Тюменская городская Дума.

Форум «УТРО» — это площадка для тех, кто хочет расти, запускать проекты и влиять на развитие своего региона. Участниками мероприятия являются молодые люди и девушки в возрасте от 16 до 35 лет, для которых организуются лекции, мастер-классы, проектная работа, встречи с экспертами и дискуссии по актуальным темам.

"В прошлом году Дума впервые принимала участие в форуме «УТРО», выступив в качестве организатора. Было живо и интересно, весело и познавательно. Ребята положительно оценили формат мероприятия — общались, не хотели расходиться. Уверена, что живой диалог между молодежью и властью является силой в развитии городов, поэтому было принято решение продолжить взаимодействие с организаторами мероприятия", — отметила Светлана Иванова.

В 2026 году форум пройдет в Курганской области. На полях форума будут представлены 6 тематических площадок, за каждой из которых закреплен один из регионов УрФО. Тюменская область организует работу блока «Урал здоровый». Основная заявленная цель — способствовать формированию культуры здорового образа жизни среди молодежи. В программе блока будут образовательные сессии по физическому и ментальному здоровью, профилактике вредных привычек, популяризации здорового питания и активного образа жизни, обмену опытом между молодежными организациями. Спикером одного из событий и станет Председатель Тюменской городской Думы.

В частности, Светлане Ивановой предстоит познакомиться с прототипами механик чат‑бота для внедрения полезных привычек, которые презентуют участники форума. В целом встреча планируется из нескольких блоков, включая обсуждения ценности чат‑бота как универсального инструмента оздоровления — с фокусом на доступность, безопасность и применимость для разных групп (подростки, женщины, сотрудники предприятий) и на уровне муниципалитетов УрФО; презентации механик с рекомендациями от эксперта по критериям реалистичности, безопасности, социальной ценности и масштабируемости и подведение итогов.

Задача состоит в том, чтобы в результате команды получили персональные рекомендации, которые помогут им реализовать задуманное.

"Вопрос здоровья в наше время очень актуален, особенно когда речь идет о молодежи. Эти ребята — будущее нашей страны. И все мы, в том числе и они сами, хотим видеть это будущее крепким и надежным. Поэтому уделить внимание формированию полезных привычек, улучшению физического и ментального состояния крайне важно. А современный подход — подача информации через чат-боты и приложения — сделает идеи доступными для конечного потребителя, который уже привык получать информацию с помощью гаджетов", — отметила Светлана Иванова.

Напомним, форум «УТРО» в Курганской области будет проходить с 1 по 6 сентября. Тюменская область подготовила масштабную программу, в которой теме здоровьесбережения будет уделено пристальное внимание.