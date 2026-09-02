В ХК "Автомобилист" выбрали капитана и ассистентов на будущий сезон

В екатеринбургском "Автомобилисте" выбрали капитана и его ассистентов на предстоящий сезон-2026/27.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, выбор сделали сами игроки. Капитаном команды стал нападающий Антон Слепышев, пришедший в состав в это межсезонье. Его ассистентами будут экс-капитаны Никита Трямкин и Анатолий Голышев, а также Александр Кадейкин и Джесси Блэкер.

Напомним, ранее новички ХК "Автомобилист" выбрали игровые номера, под которыми они будут выступать за клуб в будущем сезоне.