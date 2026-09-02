Автомобиль взорвался в Севастополе, пострадал мужчина

Автомобиль Mazda взорвался в Севастополе. Как сообщает SHOT, пострадал мужчина, он в больнице в тяжелом состоянии.

Местные жители услышали громкий звук в 6:45 утра. По информации телеграм-канала, причиной взрыва стало СВУ мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Устройство находилось под моторным отсеком.

На месте взрыва автомобиля по улице Колобова работают силовики и экстренные службы, территория оцеплена.

Baza пишет, что взрыв в Севастополе произошел в нескольких сотнях метров от места предыдущего теракта. В августе на соседней улице сработало самодельное взрывное устройство, в результате погиб военнослужащий РФ. СМИ писали, что по горячим следам была задержана предполагаемая подрывница. На допросе она призналась, что действовала по заданию спецслужб Украины.