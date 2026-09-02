Григоренко: Госуслуги не превратятся в TikTok, но государство должно быть вариативным

Замглавы правительства на ВЭФ заявил, что превращать сервис в развлекательную платформу не планируют, хотя нормы восприятия могут измениться, пишет ТАСС.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко на ВЭФ заявил, что правительство не собирается превращать "Госуслуги" в TikTok. По его словам, такая идея сейчас находится "за гранью", хотя через некоторое время она может перестать казаться странной.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что портал должен развиваться как медиаплатформа. При этом он подчеркнул, что встроенного мессенджера на "Госуслугах" не появится.

Сообщалось, что в России запускают сервис для поиска и покупки мест на кладбищах через "Госуслуги". К декабрю система заработает в 21 регионе - в базу загрузят данные о 14 тысячах кладбищ, на проект выделят 295,5 млн рублей.