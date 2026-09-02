02 Сентября 2026
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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко рассказал о реализации инициатив кубанского парламента по поддержке представителей старшего поколения

"Значительную часть населения Кубани составляют представители старшего поколения. В их интересах в регионе действуют и федеральные, и региональные программы, в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Их выполнение периодически становится предметом рассмотрения депутатов Законодательного Собрания", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Он напомнил, что в интересах жителей серебряного возраста в регионе действуют и федеральные, и региональные программы, в том числе в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Их выполнение периодически становится предметом рассмотрения депутатов Законодательного Собрания.

«Одно из самых значимых мероприятий – ежегодное совместное совещание профильных комитетов ЗСК с краевым Советом ветеранов, на котором обсуждается ход реализации мероприятий Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. В июне встреча в подобном формате проводилась уже в шестой раз, планируются они и впредь, поскольку в центре внимания самые актуальные вопросы, интересующие представителей старшего поколения», – написал Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Также он рассказал и о социально значимой инициативе депутатов кубанского парламента – ставшем традиционным марафоне по северной ходьбе. Проект реализуется совместно с волонтерами Кубанского медуниверситета, соответствующими министерствами. Главные его участники наши пожилые активисты, в том числе представители ТОСов, волонтеры серебряного возраста, а также граждане, проживающие в геронтологических центрах, просто жители городов и станиц.

Кроме этого, Юрий Бурлачко упомянул, что профильный комитет ЗСК весной посетил в Краснодаре крупнейший в регионе геронтологический центр «Екатеринодар» и госпиталь для ветеранов. Депутаты ознакомились, в каких условиях живут и лечатся пожилые кубанцы.

«К примеру, в госпитале создано самое крупное гериатрическое отделение в крае. Здесь пожилые пациенты получают комплексное обследование и лечение в соответствии с современными клиническими рекомендациями. А в геронтологическом центре последние два года поэтапно проводится капитальный ремонт. Ведется большая работа и по организации досуга и дневной занятости жителей центра .Отмечу, что в регионе последовательно претворяются в жизнь намеченные планы по совершенствованию условий жизни и поддержанию здоровья наших пожилых граждан», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, люди старшего возраста, нацпроект, зск, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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