"Кросс нации" пройдет в 72 свердловских муниципалитетах

В 2026 году всероссийский день бега "Кросс нации" состоится 26 сентября. В Свердловской области старты пройдут в 72 муниципальных образованиях.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, центральной площадкой региона традиционно станет "Екатеринбург Арена". На стадионе участникам предстоит преодолеть дистанцию в 2 километра.

Массовому старту будет предшествовать традиционная Неделя бега, которая начнется 21 сентября. В свердловских муниципалитетах состоятся забеги и эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Ожидается, что участниками мероприятий станут более 250 тысяч человек.

Регистрация на "Кросс нации-2026" уже открыта, участие бесплатное. Выбрать место старта и зарегистрироваться можно на портале Госуслуг, также подать заявку можно будет непосредственно на площадках проведения забегов.