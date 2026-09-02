Перевозчика из Екатеринбурга, выпустившего в рейс автобус без сидений, могут оштрафовать

Частного перевозчика, выпустившего в рейс автобус без сидений, может ждать штраф. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Екатеринбуржцы пожаловались, что сегодня утром, зайдя в салон автобуса маршрута №42, их вместо сидений встретили голые каркасы. На мягких подушках смогли разместиться только двое, остальным пришлось либо стоять, либо присаживаться на металлические конструкции.

Как объясняет канал "Екатеринбург. Главное", частный перевозчик хотел как лучше - заменить все сидения перед рейсом на новые, чем и занимался накануне, но по неизвестной причине работы не были завершены вовремя, а сегодня утром водитель, не заметив этого, ушел в рейс.

Сейчас машина снята с маршрута.

"Осуждаем ли мы такое? Центр управления перевозками осуждает. Оштрафуют", - пишет канал.