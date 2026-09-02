Пять человек получили ранения в результате атак БПЛА в Брянской области
ВСУ продолжают атаки по мирным жителям в Брянской области, ранения получили пять человек, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По его словам, в результате сброса взрывного устройства с дрона в поселке Белая Березка Трубчевского района осколочные ранения получили двое местных жителей. Еще одна жительница пострадала от атаки БПЛА между селами Ст. Ропск и Сачковичи.
В поселке Косицы Севского района дрон-камикадзе атаковал жилой дом, ранена находившаяся рядом женщина.
Помимо этого, осколочные ранения в результате атаки беспилотника получил водитель гражданской автомашины в селе Кистер Погарского района.
Всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожено 78 вражеских БПЛА, уточнил Ковальчук.