Игорь Бабушкин вручил дипломы финалистам первого потока программы «Победоносец»

Финалисты первого потока региональной кадровой программы «Победоносец» завершили обучение и получили заслуженные дипломы. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил инициатор программы, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Программа была создана в 2025 году как региональный аналог президентского проекта «Время героев» для ветеранов участников СВО.

"Все участники, прошедшие отбор, проявили себя и на деле доказали свою верность Отечеству, став примером и опорой для всей страны. Поэтому с самого начала мы ориентировались не просто на переобучение, а на то, чтобы ветераны активно включились в общественную и политическую жизнь, продолжив служение Родине на гражданском поприще", - отметил глава региона.



Интерес к программе был большим — 314 заявок. На протяжении года финалисты изучали основы политики, экономики, государственного управления, цифровые технологии. За это время им удалось освоить новые компетенции, узнать тонкости и специфику работы в органах власти и государственных компаниях.

"Уверен, полученные знания в сочетании с боевым и жизненным опытом помогут добиться нашим финалистам успехов в любой сфере. Благодарю организаторов программы, преподавателей, наставников. И, конечно, самих участников — за серьёзный подход, настойчивость и стремление приносить пользу людям", - резюмировал Игорь Бабушкин.