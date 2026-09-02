На Сахалине вертолет с сотрудником избиркома совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 с сотрудником сахалинского избиркома совершил жесткую посадку на трассе, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, борт возвращался с мыса Терпения после рейса для организации досрочного голосования в труднодоступных районах. При подлете к аэродрому "Сокол" Ми-8 начал резко терять высоту. Пилоту удалось посадить вертолет на дороге Южно-Сахалинск — Долинск примерно в километре от аэродрома.

Уточняется, что после приземления борт скатился в кювет. На борту было восемь человек: три члена экипажа, сотрудник аппарата избиркома и четыре журналиста. Никто серьезно не пострадал, на трассе разрушений нет.

В мае по факту жесткой посадки вертолета с вахтовиками в Коми было возбуждено уголовное дело. Частный пассажирский вертолет МИ-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, завалился на бок при взлете с вертолетной площадки. Пострадали 10 человек.