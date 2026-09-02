Театральную аллею в Екатеринбурге откроют 7 сентября

Театральную аллею в честь 150-летия Союза театральных деятелей России откроют в Екатеринбурге 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Торжественное открытие запланировано на 13.00 в сквере у Свердловского государственного академического театра драмы.

"Проект "Аллеи Российского театрального общества" не только способствует сохранению исторического наследия, но и служит платформой для дальнейшего развития театрального искусства, укрепляя его значимость в общественной жизни", - отметили в мэрии, добавив, что памятные аллеи уже появились в Твери, Ульяновске, Абакане, Ярославле, Красноярске и других городах России.

Организаторы подготовили концертные номера от выпускника ДШИ № 9 Марка Пьянкова и солисток Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Татьяны Мокроусовой и Маргариты Левицкой.