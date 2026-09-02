02 Сентября 2026
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Образование Астраханская область
Фото: duma-astrakhan.ru

Игорь Седов поздравил школьников Трусовского района с Днём знаний и провёл открытый тематический урок

"1 сентября, стал почетным гостем праздничной линейки в школе № 3 Трусовского района. На мероприятии поздравил всех с началом нового учебного года, пожелал педагогическому коллективу профессиональных успехов, родителям — гордости за своих детей, а школьникам — целеустремленности и легкой учебы. Но особенно запоминающейся частью этого дня стали открытые уроки, который я провел в нескольких старших классах. Мы говорили о важном — о выборе профессии в современных реалиях", - сообщил на своих страницах в соцсетях председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Он напомнил ребятам о том, какие специальности были на пике популярности 15–20 лет назад - менеджеры, экономисты, банкиры, юристы.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

"Все стремились в офисы, в крупные компании, на престижные должности. Но время изменилось. Сегодня рынок труда диктует новые правила, школьникам предстоит задуматься о тех профессиях, которые действительно востребованы и хорошо оплачиваются. Строители, электрики, сантехники, операторы станков с ЧПУ, специалисты по ремонту и обслуживанию оборудования — это те, кто создает материальную основу нашей жизни, кто строит дома, прокладывает коммуникации, обеспечивает работу промышленности.
Я задал ребятам вопрос: «Какая профессия, по вашему мнению, сегодня самая высокооплачиваемая и востребованная?» И они абсолютно верно ответили: сварщик. И это не случайно — высококвалифицированные сварщики сегодня нужны везде: в строительстве, в машиностроении, в судостроении, в нефтегазовой отрасли", - отметил Игорь Седов.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

В завершении встречи председатель городской Думы Астрахани пожелал ребятам не бояться новых вызовов, учиться с интересом, искать свое призвание и помнить, что любой труд — это вклад в будущее страны.

Теги: игорь седов, 1 сентября, день знаний, профессии


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